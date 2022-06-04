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Российские коммунальщики сняли уборку разбросанного ими же мусора

Коммунальщики фотографировали уборку заведомо разбросанного ими мусора в Санкт-Петербурге

Российские работники коммунальной службы заведомо разбросали мусор, чтобы снять на камеру его уборку. Соответсвующий ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Известно, что инцидент произошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На записи с камер наблюдения видно, как мужчина достает из черного пакета бумажку, затем бросает ее на землю, после чего подбирает ее и кладет обратно в мешок. В это время другой парень фотографирует работу коллеги на мобильный телефон.

Согласно материалу, коммунальщики повторили подобные действия на разных участках дороги. Журналисты предположили, что полученные снимки необходимы для отчета о проделанной уборке местности.

Ранее российские коммунальные работники обнаружили человеческий скелет во время замены труб в Екатеринбурге. Местная жительница со ссылкой на своего мужа рассказала, что ее супруг еще осенью говорил о неприятном запахе из того места, где обнаружили человеческие останки. «А сейчас, когда начали менять трубы, увидели скелет человека. Сейчас на место приехали сотрудники полиции», — объяснила она.

Майя Пономаренко
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