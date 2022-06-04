ПСЖ заинтересовался Моуриньо

ПСЖ заинтересовался тренером «Ромы» Жозе Моуриньо

«Пари Сен-Жермен» заинтересовался кандидатурой португальского тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает The Telegraph.

В руководстве ПСЖ посчитали, что 59-летний португалец может возглавить клуб. Они видят в Моуриньо замену Маурисио Почеттино, которого парижане планируют уволить в ближайшее время.

25 мая «Рома» под руководством Моуриньо завоевала Кубок Конференций. Португалец установил рекорд: он выигрывал еврокубки с четырьмя разными командами.

Моуриньо возглавил «Рому» в мае 2021-го. Его контракт с римлянами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Моуриньо известен по работе в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии. Вместе с «Интером» он дважды выигрывал первенство страны и завоевал кубок Лиги чемпионов.