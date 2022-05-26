Моуриньо установил новый рекорд

Моуриньо стал первым в истории тренером, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами

Португальский тренер Жозе Моуриньо стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами, установив тем самым новый рекорд. Об этом пишет «Чемпионат».

В финальном матче Лиги конференций «Рома» под руководством Моуринью обыграла нидерландский «Фейеноорд» со счётом 1:0 и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир. Единственный мяч на 32-й минут забил полузащитник Николо Дзаньоло.

Моуриньо также оказался первым тренером, который выиграл все три еврокубковых трофея. Он дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов, с «Порту» (2004) и с «Интером» (2010), а также дважды становился победителем Кубка УЕФА и пришедшей ему на смену Лиги Европы – с «Порту» (2003) и «Манчестер Юнайтед» (2017).

При этом, Лига конференций стала первым трофеем для Жозе Моуринью за пять лет.

Лига конференций была учреждена в этом сезоне. В полуфинале «Рома» взяла верх над английским «Лестером». Голландцы переиграли французский «Марсель».