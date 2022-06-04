Посольство ответило на обвинения США в гонениях на веру в России

Посольство РФ отвергло обвинения Госдепа США в нарушениях религиозных прав в России

Посольство РФ в США отвергло обвинения Госдепартамента в «систематических и вопиющих» нарушениях религиозных прав в России и заявило, что толерантность — «у россиян в крови». Об этом сообщает РИА Новости.

Российская дипмиссия назвала включенные в ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире упреки «бесцеремонным навешиванием ярлыков на неугодные страны, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела».

«Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. У россиян в крови — выстраивать взаимоуважительные и толерантные отношения с представителями различных этносов и религий», — напомнили в посольстве. Также дипломаты в ответ Госдепу заявили, что в России нет никаких религиозных гонений, а защита прав верующих является «безусловным приоритетом».

Ранее зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что для Запада защита свободы вероисповедания теперь является политическим инструментов давления на Россию. Он обратил внимание, что в Европе, как и в англосаксонском мире, традиционные христианские ценности подверглись «катастрофической девальвации и очевидному поруганию».