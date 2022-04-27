Медведев заявил о появлении «термоядерных дегенератов» с началом спецоперации

Медведев заявил о появлении «термоядерных дегенератов» после спецоперации на Украине

С началом специальной военной операции России на Украине «на свет божий полезли термоядерные дегенераты». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram, комментируя требование о санкциях в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Вожак неканонических раскольников из ПЦУ верещит про русско-большевистские орды, захватившие Украину. Нацисты осуществляют набеги на православные храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, угрожая убийствами священников и прихожан», — подчеркнул Медведев.

Для Запада, по его словам, защита свободы вероисповедания теперь является политическим инструментов давления на Россию. Зампред Совбеза обратил внимание, что в Европе, как и в англосаксонском мире, традиционные христианские ценности подверглись «катастрофической девальвации и очевидному поруганию».

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал абсурдным озвученное в Литве предложение ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

24 апреля портал 15min.lt со ссылкой на главу МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса писал, что республика направила властям Евросоюза предложение о включении в санкционные списки главы РПЦ из-за боевых действий на Украине.