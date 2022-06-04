Российские ПВО сбили доставлявший вооружение самолет ВСУ

Минобороны России сообщило о сбитом в районе Одессы доставлявшем вооружение самолете ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Одессы был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо прочего, за сутки были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Попасная, Варваровка, Стаханов Луганской народной республики (ЛНР), а также населенных пунктов Харьковской и Николаевской областей. В районе Каменка российские средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».

3 июня в Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА, принадлежавшего ВСУ. Пункт управления был расположен в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области.