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США изменят стратегию нацбезопасности из-за Украины

Bloomberg: США вносят изменения в новую стратегию нацбезопасности из-за событий на Украине

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

США вносят изменения в готовящуюся новую версию стратегии национальной безопасности из-за событий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом работы над документом источники.

По данным агентства, американские власти планировали опубликовать новый вариант стратегии еще в январе, однако рост напряженности вокруг Украины заставил их изменить планы. Теперь в текст стратегии вносятся правки, призванные отразить произошедшие в мире изменения. Сроки публикации документа еще не определены и возможны дальнейшие корректировки.

Отмечается, что в начальном варианте документа акцент делался на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражало намерения Вашингтона сосредоточиться на противостоянии Китаю. В новой версии стратегии значительное внимание уделено также Европе. При этом в документе подчеркивается, что проблемы безопасности в этих двух регионах мира тесно связаны между собой.

В марте представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что спецоперация России на Украине повлияет на содержание новой редакции Стратегии национальной безопасности США. Однако тогда он отказался оглашать что-либо из документа до его утверждения.

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Марина Совина
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