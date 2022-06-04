Володин заявил об исчерпании средств Запада по сдерживанию развития России

Спикер Госдумы Володин заявил об исчерпанности ЕС арсенала средств для сдерживания России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что возможности Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию развития России исчерпаны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, комментируя шестой пакет санкций ЕС против РФ.

По его мнению, западные политики в сложившихся обстоятельствах вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан собственных стран.

Согласно его данным, возможные потери Москвы от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить 22 миллиарда долларов в год, в то время как Европа будет переплачивать более 250 миллиардов евро ежегодно без учета дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти.

«Из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется "в плюсе"», — заметил он и добавил, что, преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.

3 июня Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций, обсуждение которого затянулось на несколько недель из-за позиции некоторых стран по вопросам поставок российской нефти, ее транспортировки за пределы блока, а также возможности продавать россиянам недвижимость в ЕС.