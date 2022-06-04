В России нашли способ заменить иностранные запчасти

RT: в России предложили печатать на 3D-принтерах импортные автозапчасти и детали

Российские предприниматели нашли способ заменить иностранные запчасти — они предлагают запустить линейку отечественных 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности. Об этом в субботу, 4 июня, сообщает RT.

По мнению заместителя начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максима Ланских, 3D-печать автозапчастей позволит закрыть спрос на зарубежные компоненты в случае нехватки оригинальных запчастей, однако для этого необходимо наращивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром.

Проект российских предпринимателей представят на форуме «Сильные идеи для нового времени», который состоится летом в Москве.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что из-за санкций российский автопром вынужден перейти на выпуск устаревших моделей, но эта мера — временная. Он заверил, что автопроизводители постепенно станут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых уже налажено.

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого может быть принят технический регламент.