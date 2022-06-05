Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане

APA: автобус со школьниками перевернулся и упал в овраг в Азербайджане

Автобус со школьниками, преподавателями и родителями перевернулся в Азербайджане. Об этом сообщает агентство APA.

Авария произошла в городе Шеки, расположенном в 300 километрах от Баку. По предварительным данным, транспортное средство вышло из-под контроля водителя и упало в овраг.

В салоне находились 23 человека, в том числе 16 несовершеннолетних пассажиров. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.

В сентябре прошлого года в результате падения автомобиля с горы на Южном берегу Крыма пострадали четыре человека. На место происшествия оперативно были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике.