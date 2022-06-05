Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане

APA: автобус со школьниками перевернулся и упал в овраг в Азербайджане

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Автобус со школьниками, преподавателями и родителями перевернулся в Азербайджане. Об этом сообщает агентство APA.

Авария произошла в городе Шеки, расположенном в 300 километрах от Баку. По предварительным данным, транспортное средство вышло из-под контроля водителя и упало в овраг.

В салоне находились 23 человека, в том числе 16 несовершеннолетних пассажиров. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.

В сентябре прошлого года в результате падения автомобиля с горы на Южном берегу Крыма пострадали четыре человека. На место происшествия оперативно были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Германии предсказали России победу в Донбассе в ближайшие недели
Автобус со школьниками упал в овраг в Азербайджане
Появилось видео работы бойцов спецназа «Ахмат» в ЛНР
Федор Емельяненко высказался об отстранении российских спортсменов
Юрий Лоза признался в нелюбви к популярной поп-группе
В Москве авто с водителем провалилось в гигантскую яму
Вильфанд предрек непогоду нескольким российским регионам
Россияне предпочли аренду вместо покупки жилья
Российского депутата покусали бездомные собаки
Работник раскрыл детали досмотров в трусах на проходной склада Wildberries
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.