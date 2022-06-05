Путин связал поставки Киеву вооружений с восполнением потерь боевой техники

Путин заявил, что поставки США РСЗО Украине связаны с потерями боевой техники

Поставки США реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине связаны с восполнением потерь украинской боевой техники и ничего не меняют. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам российского лидера, мы «исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет по сути».

Путин также заметил, что РСЗО, которые находятся на вооружении у Вооруженных сил Украины — аналогичные системы советского и российского производства «Град», «Смерч», «Ураган». При этом дальность зависит не от самой системы, а от используемых ракет.

4 июня российский лидер заявил, что российские системы противовоздушной обороны щелкают поставляемые Киеву американские вооружения «как орехи».

1 июня стало известно о передаче США Украине 11-го пакета военной помощи на сотни миллионов долларов. Пакет помощи включал реактивные системы залпового огня (РСЗО), среди них HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).