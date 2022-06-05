МИД России подтвердил факт инцидента с самолетом Лаврова
МИД России подтвердил, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета главы российской дипломатии Сергея Лаврова над своей территорией. Об этом агентству «Интерфакс» высокопоставленный источник в ведомстве.
Отвечая на уточняющий вопрос, отменен ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, дипломат отметил: «Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».
Также факт инцидента подтвердил посол России в Черногории Владислав Масленников, передает РИА Новости.
Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.