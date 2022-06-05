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МИД России подтвердил факт инцидента с самолетом Лаврова

МИД подтвердил, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для Лаврова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

МИД России подтвердил, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета главы российской дипломатии Сергея Лаврова над своей территорией. Об этом агентству «Интерфакс» высокопоставленный источник в ведомстве.

Отвечая на уточняющий вопрос, отменен ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, дипломат отметил: «Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».

Также факт инцидента подтвердил посол России в Черногории Владислав Масленников, передает РИА Новости.

Ранее сербская газета «Вечерне Новости» сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за этого визит российского дипломата в Белград, запланированный на 6-7 июня, находится на грани срыва.

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Марина Совина
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