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Спорт

Уход девушки-бойца из UFC объяснили ее желанием сосредоточиться на OnlyFans

The Sun: девушка-боец Фелис Херринг ушла из UFC ради OnlyFans

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Британский таблоид The Sun объяснил заявление американки Фелис Херринг о завершении карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) желанием сосредоточиться на создании контента для взрослых. Статья доступна на сайте издания.

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) потерпела поражение на турнире UFC в Лас-Вегасе. 37-летняя американка проиграла Каролие Ковалькевич из Польши. В своей речи после неудачи Херринг заявила, что покинет MMA.

«Пора завершить эту главу моей жизни и посвятить себя чему-то еще», — отметила Херринг. В статье The Sun подчеркнули, что американка решила сосредоточиться на создании контента для своего аккаунта в OnlyFans.

У Херринг 8 200 подписчиков в OnlyFans, что позволяет ей зарабатывать более 71 тысячи долларов в месяц. По версии журналиста издания, американка намерена увеличить количество подписчиков.

Херринг была вынуждена прерывать карьеру из-за травм. До встречи в октагоне с Ковалькевич последним поединком для американки стал бой против Вирны Джандиробы.

Николай Костюков
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