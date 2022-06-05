В Финляндии ответили на обвинения Турции в поддержке терроризма

В Финской полиции безопасности заявили, что страна не предоставляет убежище террористам

В Финляндии ответили на обвинение Турции в поддержке терроризма, заявив, что страна не предоставляет убежище иностранным боевикам. Об этом рассказал начальник Финской полиции безопасности (Supo) Антти Пелттари, передает ТАСС.

«Мы не являемся прибежищем для терроризма. Мы действуем в рамках собственного законодательства и процедур и следуем списку Евросоюза в отношении террористических организаций», — заявил Пелттари.

По его словам, финские спецслужбы на протяжении многих лет следят за активностью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а в отчете за текущий год подняли тему финансирования РПК. «Очевидно, это террористическая организация. Мы серьезно относимся к терроризму», — подчеркнул он.

Пелттари добавил, что ранее Финляндия и Турция эффективно сотрудничали в вопросе борьбы с терроризмом, в частности, в контексте войны в Сирии.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что планирующие присоединиться к НАТО Финляндия и Швеция укрывают у себя боевиков РПК, которую Анкара считает экстремистской группировкой. По его словам, народ Турции просит власти заблокировать принятие этих стран в состав альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководства стран на него не обижаться. «Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов», — пояснил он.