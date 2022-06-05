Глава Минздрава Мурашко назвал высоким уровень заболеваемости COVID-19 в России

Уровень заболеваемости COVID-19 в России остается высоким. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, пандемия в стране еще не завершилась. Мурашко отметил, что на сегодняшний день под наблюдением врачей остаются около 100 тысяч пациентов c COVID-19 или переболевших им, 2,5 тысячи из которых — в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава призвал россиян регулярно ревакцинироваться и напомнил о необходимости готовиться к новым волнам заболевания.

5 июня оперштаб сообщил о выявлении 3786 случаев коронавируса за минувшие сутки. Днем ранее число зарегистрированных случаев составило 4101.

Всего с начала пандемии умерло 379 520 человек.