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Кадыров анонсировал применение российской армией новой тактики на Украине

Глава Чечни Кадыров: армия России применит новую тактику в ходе спецоперации на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В самое ближайшее время российские военные применят новые тактические приемы в ходе специальной операции на Украине, анонсировал глава Чечни Рамзан Кадыров, об этом она написал в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что благодаря этому ежедневно российские силы будут показывать «более эффективный и быстрый результат». Кадыров пообещал рассказывать о ситуации на Украине и выкладывать видеодоказательства уничтожения украинской армии.

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«Все только начинается. Это цветочки, скоро будут ягодки. Ждите сюрпризов», — отметил глава региона. Он также призвал украинского президента Владимира Зеленского уступить России. «Предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь"», — обратился к нему Кадыров.

Ранее он рассказал, что глава Минобороны Сергей Шойгу поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение тактики и проведение боевых действий в ускоренном темпе.

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Марина Совина
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