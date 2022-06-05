Кадыров анонсировал применение российской армией новой тактики на Украине

Глава Чечни Кадыров: армия России применит новую тактику в ходе спецоперации на Украине

В самое ближайшее время российские военные применят новые тактические приемы в ходе специальной операции на Украине, анонсировал глава Чечни Рамзан Кадыров, об этом она написал в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что благодаря этому ежедневно российские силы будут показывать «более эффективный и быстрый результат». Кадыров пообещал рассказывать о ситуации на Украине и выкладывать видеодоказательства уничтожения украинской армии.

«Все только начинается. Это цветочки, скоро будут ягодки. Ждите сюрпризов», — отметил глава региона. Он также призвал украинского президента Владимира Зеленского уступить России. «Предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь"», — обратился к нему Кадыров.

Ранее он рассказал, что глава Минобороны Сергей Шойгу поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение тактики и проведение боевых действий в ускоренном темпе.