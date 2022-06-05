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Стало известно об отказах британских юристов работать с россиянами

FT: на фоне санкций британские юристы начали отказывать в сотрудничестве россиянам

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

На фоне западных санкций и специальной военной операции России на Украине британские юристы начали чаще отказывать в сотрудничестве российским частным клиентам и компаниям. Об этом пишет Financial Times (FT).

Один из юристов рассказал, что юридические фирмы стали тщательнее проверять потенциальных клиентов из России, даже если они не находятся под санкциями, прежде чем начать работать с ними. «Есть определенные знаки того, что юридические фирмы держатся подальше от работы с россиянами и думают дважды об этом в некоторой степени из соображений репутации», — заявил Джонатан Фишер, юрист из компании Red Lion Chambers.

Как отмечает FT, россияне были второй после британцев крупной группой, которая принимала участие в коммерческих делах. По этой причине юридические компании в настоящий момент теряют один из самых прибыльных источников доходов. К примеру, одна из юридических компаний отказалась работать с банком ВТБ и представлять Россию по делу ЮКОСа.

Ранее стало известно, что Александра Мельниченко, супруга российского бизнесмена Андрея Мельниченко, заявила о намерении оспорить введенные Евросоюзом против нее и мужа санкции. По словам представителя семьи бизнесмена, Мельниченко намерена «решительно оспаривать неудачное решение против нее», так как санкции, по ее мнению, нелогичны.

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Николай Чигасов
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