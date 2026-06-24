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Из жизни
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05:08, 24 июня 2026Из жизни

В могиле нашли 77 обезглавленных скелетов

В Словакии нашли могилу возрастом семь тысяч лет с 77 обезглавленными скелетами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: K. Fuchs, T. Kühl, N. Müller-Scheeßel et al.

В Словакии археологи нашли могилу возрастом семь тысяч лет, в которой лежали 77 обезглавленных скелетов. Об этом сообщает Need To Know.

Захоронение, датируемое 5250–4950 годами до нашей эры, находится в неолитическом поселении Врабле-Вельке-Легембы на юго-западе страны, где ученые из Кильского университета и Словацкой академии наук с 2012 года раскапывают один из крупнейших памятников культуры линейно-ленточной керамики. На дне рва, окружающего часть поселения, они нашли десятки тел без голов, лежащих одно поверх другого, и только у одного ребенка череп оказался на месте.

Исследователи под руководством профессора Мартина Фурхольта и антрополога Катарины Фукс утверждают, что следы на шейных позвонках указывают не на акты казни, а на умелое и ритуализированное отделение голов после смерти с помощью острых инструментов. Сами же черепа, за исключением нескольких фрагментов, бесследно исчезли — вероятно, их уносили в другое место для каких-то социальных или культовых целей.

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Состояние костей говорит о том, что тела были захоронены вскоре после смерти, а не брошены гнить. Профессор Фурхольт подчеркивает, что эти обряды были частью совершенно иного мировоззрения, чем у современных людей, и интерпретировать их крайне сложно, хотя отдельные признаки конфликтов и кризисов также не исключаются.

Сейчас останки 77 обезглавленных скелетов изучают с помощью ДНК-тестов, изотопного анализа и детальной остеологии, чтобы определить возраст, пол, рацион, происхождение и родственные связи погребенных.

Ранее сообщалось, что в городе Колчестер, Великобритания, на общее обозрение выставят гроб с останками знатной римлянки. В могиле рядом с ней лежали шпильки из гагата и редкие стеклянные флаконы.

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