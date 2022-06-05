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Жена российского бизнесмена решила оспорить введенные против нее и мужа санкции

Жена Андрея Мельниченко Александра решила оспорить введенные против нее и мужа санкции

Фото: Роман Денисов / РИА Новости

Александра Мельниченко, супруга российского бизнесмена Андрея Мельниченко, заявила о намерении оспорить введенные против нее и мужа санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя семьи Мельниченко.

По словам представителя семьи бизнесмена, Александра Мельниченко намерена «решительно оспаривать неудачное решение против нее», так как санкции, по ее мнению, нелогичны. Их нелогичность представитель Мельниченко объяснил тем, что у Александры никогда не было российского гражданства — она имеет паспорта Сербии и Хорватии.

В мае стало известно, что Андрей Мельниченко передал управление компаниями СУЭК и «Еврохим» своей жене Александре за день до того, как Евросоюз (ЕС) в марте ввел против него санкции. До 8 марта Мельниченко контролировал угольную компанию СУЭК и «Еврохим», производящий в основном азотные и фосфорные удобрения, через цепочку трастов.

Его супруга была второй в списке бенефициарных владельцев и должна была унаследовать право собственности в случае смерти мужа.

Ранее сообшалось, что иски в европейские суды в связи с санкциями подали владелец USM Holdings Алишер Усманов, а также основатели и совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен.

Мировая история санкций
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Валерий Розенберг
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