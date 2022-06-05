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ВКС России ликвидировали западные танки на окраине Киева

Минобороны России заявило о ликвидации на окраине Киева присланных Западом танков Т-72

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударами высокоточных ракет большой дальности уничтожили присланные Украине восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику, размещенную в корпусах вагоноремонтного предприятия на окраине Киева. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил журналистам официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В начале июня сообщалось, что Польша передала Украине танки Т-72М, которые являются экспортным вариантом устаревшего танка Т-72А, который разработали в 1979 году. Экспортная версия машины отличается устройством системы коллективной защиты и снарядами. Также Т-72М получил монолитную броню башни вместо комбинированной.

Игорь Дмитров
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