Украина получила устаревшие танки из Польши

«Российская газета»: Украина получила устаревшие танки Т-72М из Польши

Польша передала Украине танки Т-72М, которые являются экспортным вариантом устаревшего танка Т-72А. На соответствующее видео в Telegram-канале Dambiev обратила внимание «Российская газета».

На кадрах виден эшелон с танками Т-72М. В объектив попали около десяти машин, которые накрыли маскировочной сетью. Отмечается, что танки из Польши уже прибыли на Украину.

В основе Т-72М лежит танк Т-72А, который разработали в 1979 году. Экспортная версия машины отличается устройством системы коллективной защиты и снарядами. Также Т-72М получил монолитную броню башни вместо комбинированной.

В мае «Уралвагонзавод» заявил о передаче Министерству обороны России эшелона танков Т-90М, которые отличаются от прошлых версий Т-90 новым башенным модулем с многослойным бронированием.

В мае в районе проведения специальной военной операции в Донбассе заметили танк Т-90М со снижающим заметность покрытием.

В апреле в публикации Popular Mechanics Т-72 назвали одним из пяти худших танков в мире. Также в список вошли танки Т-80, Arjun и Tiam.