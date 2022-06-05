В здании СБУ в Мариуполе обнаружили гильзы от американских патронов с экспансивными пулями

Стрелянные гильзы от американских снайперских патронов обнаружили в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Патроны 308-го калибра (Винчестер) и 338-го (Лапуа-Магнум) были найдены недалеко от коробки от патронов аналогичного калибра — 308 Винчестер, которые снабжены экспансивными пулями. Как отмечает агентство, такие пули при попадании в тело раскрываются и наносят дополнительный урон.

На коробках написано, что патроны произвела американская фирма DesertTech. Там же указано, что экспорт этой продукции подлежит регулированию госдепартаментом США и американским министерством торговли.

В общей сложности на территории СБУ обнаружили девять стреляных гильз 308-го калибра Винчестер и 1 гильзу 338-го калибра Магнум от дальнобойного снайперского патрона.

1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России. Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов.