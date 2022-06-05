В Италии протестующие потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе

Организатор митинга в Риме заявил о требовании расследовать преступления ВСУ в Донбассе

В Риме участники протестного митинга потребовали расследоваться преступления Вооруженных сил Украины в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал организатор акции, глава политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет, передает РИА Новости.

Он отметил, что в манифестации приняли участие около тысячи человек, они выступили за выход страны из НАТО и прекращение поставок вооружений Киеву.

«Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — указал Авондет.

Он отметил, что Москва приняла дистанционное участие в митинге, к мероприятию подключились представители партии «Единая Россия». Организатор выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно разрешить только при включении России в международную политику.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в стране никто не проводит антироссийскую кампанию, такие сообщения являются мистификацией и провокациями. Он отметил, что республика уважает русских, к ним продолжают хорошо относиться итальянцы.