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В Турции задержали молдавский пассажирский самолет

В аэропорту Антальи задержали молдавский самолет с пассажирами из-за долгов авиакомпании

Фото: Wikimedia Commons

В аэропорту турецкой Антальи из-за долгов авиакомпании Air Moldova задержан молдавский пассажирский самолет. Остальные рейсы в Кишинев также были отменены. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили, что проблемы с перелетами вызваны тем, что «турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним». При этом в Air Moldova подчеркивают, что задолженность была погашена.

«Согласно данным бухгалтерского учета, принятым после приватизации ГП "CA Moldova", после проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены», — заявили в авиакомпании.

Из-за инцидента с самолетом пассажиры провели в воздушной гавани от 9 до 14 часов. В Air Moldova принесли извинения и заявили, что решают проблему.

По данным онлайн-табло вылетов и прилетов в Международном аэропорту Кишинева, пять рейсов из Антальи были отменены и один задержан.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Пассажиров с обратными билетами на 2, 4 и 5 июня пообещали вывезти из страны 4 и 5 июня. Накануне первая группа путешественников вылетела в Москву.

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Алевтина Запольская
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