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В Молдавии прошли антиправительственные акции

Соцпартия Молдавии провела антиправительственные акции в восьми районных центрах страны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) провела антиправительственные протестные акции в восьми районных центрах страны. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Отмечается, что демонстрации прошли в мирной обстановке. Протестующие требовали отставки действующего правительства. Поводом для этого стали инфляция, которая превысила 27 процентов, рост цен и тарифов, а также спад во многих отраслях. Кроме того, участники протестов осудили «акции устрашения» инакомыслящих.

Протестующие держали плакаты с надписями «Долой желтую диктатуру!», «Нет повышению цен!», «Требуем корректного правосудия».

Ранее стало известно, что в офис оппозиционной ПСРМ пришли с обыском сотрудники прокуратуры. Отмечается, что мероприятия связаны с расследованием дела о незаконном финансировании партии.

24 мая был задержан бывший президент Молдавии Игорь Додон, ранее возглавлявший партию социалистов. Его подозревают в государственной измене, а также инкриминируют коррупционные преступления, в том числе финансирование политической партии криминальными структурами. Суд отправил Додона под домашний арест. Свою вину он отрицает, считая дело политическим заказом.

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Алевтина Запольская
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