Патриарх Кирилл призвал противопоставить интернету религию

Патриарх Кирилл заявил, что пользующейся интернетом молодежи нужно укрепиться в религии

Религию необходимо укреплять в сердцах молодых людей, которые привыкли получать информацию из интернета. С таким заявлением во время проповеди в белорусском Полоцке выступил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит БЕЛТА.

По словам патриарха, находящаяся под воздействием информационного потока молодежь не всегда способна критически воспринимать получаемые из интернета сведения. Противопоставить некритическому восприятию информации, по мнению главы РПЦ, следует религию. Патриарх добавил, что религия поможет развитию у молодежи патриотического духа.

«Это [религиозное воспитание и образование] нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается в том числе и подлинный патриотизм, — любви к Отечеству», — обратился к прихожанам патриарх.

Он добавил, что враги государства используют смуту в душах граждан, чтобы сделать страну своей легкой добычей.

Ранее в Совете Федерации патриарх призвал запретить проведение абортов в частных клиниках и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Он отметил, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь.