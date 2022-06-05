Оценена возможность вспышки эпидемии оспы обезьян

Иммунолог Жемчугов заявил, что эпидемия оспы обезьян возможна в случае мутации вируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС оценил возможность вспышки эпидемии оспы обезьян. По его словам, такое может произойти только если вирус мутирует, в связи с чем у него появится возможность передаваться воздушно-капельным путем.

«Эпидемия может случиться, если обезьянья оспа вдруг приобретет возможность передаваться воздушно-капельным путем от человека человеку. Вот если такое произойдет в результате мутации, то такой обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой», — заявил специалист.

Он также отметил необходимость как можно более скорой разработке вакцины с последующей вакцинацией людей по эпидемическим показаниям, а также, в первую очередь, ученых и врачей, которые вынуждены контактировать с больными.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал главных распространителей оспы обезьян. По его словам, наибольшую опасность представляют безответственные люди, которые продолжают посещать общественные места, несмотря на наличие симптомов инфекции, вместо того, чтобы изолироваться.