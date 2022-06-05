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Обстрелы ВСУ лишили Донецк телевещения

Эфирное телевещание в Донецке остановлено из-за обстрела ВСУ телевышки в Петровском районе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители Донецка остались без эфирного телевидения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 5 июня, заявил заместитель директора радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас все районы Донецка лишены телевещания. Он пояснил, что отсутствие эфирного вещания в городе связано с обстрелом Петровского района в районе телевышки. Сроки, в которые будет устранена проблема, пока не известны, специалисты приступят к работе, когда станет безопасно. «Там обстрел не завершен. Пока о начале и сроках проведения аварийных работ говорить рано», — пояснил Чеботарев.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства связи ДНР, сбои наблюдаются в прилегающих населенных пунктах.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что украинские войска в воскресенье, 5 июня, обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

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Варвара Кошечкина
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