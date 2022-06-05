Минобороны показало удары САУ «Пион» по скрытым в лесу позициям ВСУ

Минобороны России показало видео ударов САУ «Пион» по скрытым в лесу позициям ВСУ

Министерство обороны России показало видео ударов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Пион» по скрытым в лесу позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео ведомство предоставило в распоряжение «Ленты.ру».

В ведомстве рассказали, что орудия действовали по наводке беспилотников, которые разведали местность и указали на замаскированные в лесополосе цели. После этого «Пионы» нанесли по целям удар и сменили позицию для исключения ответного обстрела.

Минобороны подчеркнуло, что дальность стрельбы составляла до 30 километров.

Ранее ведомство впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе специальной военной операции на Украине.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.