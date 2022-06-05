Позицию Турции по Украине оценили

Политолог Перенджиев заявил, что Турция начала менять позицию по Украине

Правительство Турции начало менять свою позицию по Украине, переходя от поддержки киевского режима к попыткам оставаться миротворцем в российско-украинском конфликте. С такой оценкой выступил российский политолог и военный эксперт Александр Перенджиев, передает РИА Новости.

«Некоторые страны НАТО, например, США, Франция и Греция, а также такие страны коллективного Запада, желающие вступить в Североатлантический альянс, как Финляндия и Швеция, весьма открыто игнорируют и ущемляют интересы Турции», — добавил эксперт.

Он также отметил, что союзники по НАТО даже совершают агрессивные действия против Анкары и команды президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Перенджиев подчеркнул, что турецкие власти постоянно переоценивают направления во внешней политике.

2 июня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия, Турция, Украина и ООН обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю.По его словам, ООН предложила создать контактную группу из четырех сторон по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов, на что турецкая сторона дала согласие и предложила провести техническую встречу.