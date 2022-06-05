Российские войска уничтожили радиолокационную систему США в Донбассе

Представитель МО Конашенков заявил об уничтожении радиолокационной системы США в Донбассе

Российские войска уничтожили радиолокационную систему AN/TPQ-50 США в Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конешенкова, переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) американская система была уничтожена в районе Северска Донецкой народной республики (ДНР).

Также Минобороны отчиталось об уничтожении двух зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» в ДНР и Запорожской области Украины и трех складов со снарядами.

Согласно данным ведомства от 5 июня, всего с начала специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и 470 установок реактивных систем залпового огня.