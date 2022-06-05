В Германии предсказали России победу в Донбассе в ближайшие недели

Der Spiegel: российская армия может занять весь Донбасс в течение ближайших 4-5 недель

Российская армия может одержать победу и в скором времени занять весь Донбасс. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на данные внешней разведки Германии (BND).

Журнал указывает на опасения ведомства, что украинское сопротивление «может быть сломлено в течение ближайших четырех-пяти недель».

«В ходе секретных брифингов в последние дни аналитики BND отметили, что хоть русские продвигаются медленнее, чем в начале военных действий, они способны каждый день завоевывать небольшие участки территории», — указано в материале.

Таким образом, считает разведка, к августу Вооруженные силы России смогут взять под контроль весь Донбасс.

31 мая бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман в интервью Welt заявил, что Германия ответственна за провалы украинской армии. По его словам, Россия за последние семь дней значительно развила успех спецоперации. Киев же не может перехватить инициативу, в том числе и из-за срывающихся поставок вооружений.

В конце весны сообщалось, что правительство Германии снизило до минимума поставки вооружений на Украину за последние девять недель. По данным Welt, власти ФРГ не поставляли значительных легких вооружений Киеву — в период с 30 марта по 26 мая было передано всего две партии небольшой техники.