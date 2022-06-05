Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обвиняемого в убийстве дочери замминистра из Подмосковья арестовали

Суд арестовал подростка по делу об убийстве дочери подмосковного замминистра до 3 августа

Фото: Алексей Сухоруков , РИА Новости

Суд арестовал 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве дочери заместителя министра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает подмосковная прокуратура.

По данным прокуратуры, подросток был взят под стражу до 3 августа.

О задержании подозреваемого по делу об убийстве 17-летней дочери Сибатулина Кирилла Юрчикова стало известно 4 июня. По данным Telegram-канала Shot, в Немчиновский отдел его привез отчим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Франция начала переговоры с ОАЭ по замещению поставок нефти из России
Фото Чубайса в супермаркете на Кипре стало мемом в сети
Обвиняемого в убийстве дочери замминистра из Подмосковья арестовали
В МИД напомнили Германии о прослушке США немецких чиновников
Мурашко назвал высоким уровень заболеваемости COVID-19 в России
Байдена и его жену экстренно эвакуировали из-за воздушной угрозы
Священник раскрыл последствия измен
Позицию Турции по Украине оценили
Экс-депутат Рады заявил об усилении охраны Зеленского
На российском руднике произошло задымление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.