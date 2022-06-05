Обвиняемого в убийстве дочери замминистра из Подмосковья арестовали

Суд арестовал подростка по делу об убийстве дочери подмосковного замминистра до 3 августа

Суд арестовал 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве дочери заместителя министра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает подмосковная прокуратура.

По данным прокуратуры, подросток был взят под стражу до 3 августа.

О задержании подозреваемого по делу об убийстве 17-летней дочери Сибатулина Кирилла Юрчикова стало известно 4 июня. По данным Telegram-канала Shot, в Немчиновский отдел его привез отчим.