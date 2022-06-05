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Россияне озвучили необходимую для спокойной старости сумму

Россияне назвали 5 миллионов рублей суммой, необходимой для спокойной старости

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россияне в ходе социологического опроса назвали сумму, необходимую им для спокойной старости. Данные опроса компании Anderida Financial Group приводит РИА Новости.

По данным исследования, граждане России считают, что к старости им нужно накопить пять миллионов рублей, чтобы спокойно жить на пенсии. Эту сумму озвучивают 80 процентов россиян, которые не планируют в будущем полагаться исключительно на выплаты от государства и надеются на собственные сбережения.

Лишь каждый десятый опрошенный заявил, что не намерен откладывать на старость и у него получится прожить на пенсию.

При этом большинство россиян признаются, что не откладывают сбережения, — только 11 процентов опрошенных готовятся к старости и откладывают деньги.

Ранее сообщалось, что в России начали выплачивать проиндексированные пенсии неработающим пенсионерам. С 1 июня выплаты данной категории россиян были проиндексированы на 10 процентов.

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Валерий Розенберг
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