Байден поручил изучить возможность отмены пошлин на импорт из Китая

Президент США Байден поручил Минторгу изучить возможность отмены пошлин на импорт из Китая

Президент США Джо Байден поручил американскому министерству торговли изучить возможность отмены импортных пошлин на некоторые группы товаров из Китая для борьбы с инфляцией. Об этом рассказала глава ведомства Джина Раймондо, сообщает ТАСС в воскресенье, 5 июня.

Она подчеркнула, что финальное решение по этому вопросу остается за главой государства.

По мнению Раймондо, отмена повышенных сборов на такую продукцию, как «товары для дома или велосипеды, может быть разумной», в то время как пошлины на сталь и алюминий защищают американских рабочих и являются вопросом национальной безопасности.

Торговые барьеры для продукции из КНР общей стоимостью около 370 миллиардов долларов были введены предшественником Байдена — Дональдом Трампом, который тем самым фактически развязал торговую войну между двумя государствами.