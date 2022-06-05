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Байден поручил изучить возможность отмены пошлин на импорт из Китая

Президент США Байден поручил Минторгу изучить возможность отмены пошлин на импорт из Китая

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден поручил американскому министерству торговли изучить возможность отмены импортных пошлин на некоторые группы товаров из Китая для борьбы с инфляцией. Об этом рассказала глава ведомства Джина Раймондо, сообщает ТАСС в воскресенье, 5 июня.

Она подчеркнула, что финальное решение по этому вопросу остается за главой государства.

По мнению Раймондо, отмена повышенных сборов на такую продукцию, как «товары для дома или велосипеды, может быть разумной», в то время как пошлины на сталь и алюминий защищают американских рабочих и являются вопросом национальной безопасности.

Торговые барьеры для продукции из КНР общей стоимостью около 370 миллиардов долларов были введены предшественником Байдена — Дональдом Трампом, который тем самым фактически развязал торговую войну между двумя государствами.

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Игорь Дмитров
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