Умер известный грузинский режиссер

Известный грузинский режиссер Темур Чхеидзе скончался на 79-м году жизни

Известный режиссер, народный артист Грузинской ССР Темур Чхеидзе скончался на 79-м году жизни. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Полвека режиссер посвятил театру», — сказано в публикации. Причины смерти театрального деятеля не уточняются.

Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков. Он начал работать в БДТ имени Товстоногова в 1991 году на должности режиссера-постановщика, в 2004-м стал главным режиссером театра, а в 2007-м — художественным руководителем.

1 июня сообщалось, что на 89-м году жизни скончался режиссер сериала «Рабыня Изаура» Милтон Гонсалвеш. В 2020 году режиссер перенес ишемический инсульт, после которого три месяца не мог дышать самостоятельно, а также находился в больнице под присмотром врачей. Именно инсульт сильно ослабил здоровье Гонсалвеша, что в последующем и стало причиной его смерти.