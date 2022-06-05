Россиянка случайно выбросила телефон и сама оказалась в мусоропроводе

Жительница Нижнего Тагила случайно выбросила телефон и застряла в мусоропроводе

Жительница Нижнего Тагила случайно выбросила телефон и сама оказалась в мусоропроводе. Об этом сообщается в сообществе «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 5 июня — жительница дома на Ленинградском проспекте уронила телефон в ствол мусоропровода и решила попробовать самостоятельно достать его оттуда. Девушка открыла ковш, пролезла в ствол, но выбраться уже не смогла.

Чтобы вытащить россиянку, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение и частично разбирать систему мусоропровода.

Судя по опубликованным кадрам, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в камере мусоропровода жилого дома на северо-востоке Москвы нашли живого младенца. Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц.