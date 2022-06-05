Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка случайно выбросила телефон и сама оказалась в мусоропроводе

Жительница Нижнего Тагила случайно выбросила телефон и застряла в мусоропроводе

Фото: страница «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте»

Жительница Нижнего Тагила случайно выбросила телефон и сама оказалась в мусоропроводе. Об этом сообщается в сообществе «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 5 июня — жительница дома на Ленинградском проспекте уронила телефон в ствол мусоропровода и решила попробовать самостоятельно достать его оттуда. Девушка открыла ковш, пролезла в ствол, но выбраться уже не смогла.

Чтобы вытащить россиянку, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение и частично разбирать систему мусоропровода.

Судя по опубликованным кадрам, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в камере мусоропровода жилого дома на северо-востоке Москвы нашли живого младенца. Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Госдеп разрешил двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
В Херсонском УСИН отказались принять российских военнопленных
ЦСКА впервые с 2011 года уступил титул победителя Единой лиги ВТБ
Эрдоган заявил о панике в Европе из-за спецоперации России на Украине
Корабли Балтфлота провели учения на фоне старта маневров НАТО
В Молдавии прошли антиправительственные акции
Эрдоган сообщил о согласии Запада с одной идеей Турции
Россиянка случайно выбросила телефон и сама оказалась в мусоропроводе
В Москве задержан один из убивших мужчину и изнасиловавших его жену мигрантов
Эрдоган заявил о неизменной позиции по расширению НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.