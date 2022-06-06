Задержанный на Шри-Ланке российский самолет вылетел в Москву

Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

Задержанный в Шри-Ланке российский самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот» вылетел 6 июня, в понедельник, в Москву. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили агентству в международном ланкийском аэропорту Бандаранаике, Airbus A330 вылетел в Россию с членами экипажа на борту.

Ранее Высокий коммерческий суд Коломбо приостановил действие судебного вердикта, запрещающего самолету российской компании «Аэрофлот» покидать Шри-Ланку. Отмечается, что решение было вынесено после соответствующего обращения генпрокуратуры Шри-Ланки — министр портов, судоходства и авиации республики Нимала Сирипалы де Силва отметил важность скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет.