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Стилисты дали советы по выбору одежды для людей старше 50 лет

The Guardian: людям старше 50 лет следует надевать рубашки вместо футболок
Энди МакДауэлл

Энди МакДауэлл. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Журналисты британской газеты The Guardian дали советы по выбору одежды для людей старше 50 лет. Материал с рекомендациями появился на сайте издания.

По словам редакторов, мужчинам и женщинам старшего возраста следует одеваться более элегантно и формально. Так, например, футболки следует заменить на рубашки с воротником, а свободные кардиганы — на гламурные блейзеры. «Нет причин изображать из себя "мудрого старейшину", но вам также не нужно одеваться как человек, которым вы были 15 лет назад», — подчеркивает стилист Джесс Картнер-Морли.

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В то же время при подборе праздничных нарядов эксперты советуют присмотреться к стильным платьям-макси, кожаным юбкам-миди и базовым шелковым блузкам, а мужчинам будет достаточно подобрать нарядную рубашку, отмечают специалисты. Среди прочего, седеющим людям журналисты предлагают не красить и не подстригать волосы, ставя при этом в пример актрису Энди МакДауэлл и модель Кристен Макменами.

Кроме того, вместо повседневного джемпера, надетого поверх рубашки, стилисты советуют мужчинам ходить в офис в пиджаке или легкой куртке в сочетании с сорочкой без галстука. Авторы материала также рекомендуют избегать взрослым людям вещей с милыми и причудливыми надписями, включающими слова «просекко» или «йога».

В мае 50-летняя модель раскрыла секрет своей молодости и вызвала споры в сети. Способом поддержания красоты она назвала силовые тренировки, уход за собой и качественный рацион с преобладающей в нем пищей растительного происхождения. «Я чувствую себя здоровее и красивее, чем когда-либо», — призналась она.

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Дарья Шляпужникова
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