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50-летняя модель раскрыла секрет своей молодости и вызвала споры в сети

The Sun: модель Аннамария Калебич назвала растительную пищу секретом своей молодости

Фото: Alan Strutt / The Sun

Британская модель Аннамария Калебич раскрыла секрет своей молодости и вызвала споры среди пользователей сети. На ее TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом annamariakalebic показала серию кадров, по которым проследила изменения в своей внешности за последние десять лет. 50-летняя инфлюэнсер призналась, что чувствует себя привлекательнее, чем в 40. Блогерша утверждает, что с возрастом качество ее кожи значительно улучшилось, а лицо стало более худым, гладким и сияющим.

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Способом поддержания красоты и молодости Калебич назвала силовые тренировки, уход за собой и качественный рацион с преобладающей в нем пищей растительного происхождения. «Я чувствую себя здоровее и красивее, чем когда-либо», — призналась она.

Пользователи сети высказались по поводу внешнего вида модели. «Фильтры и еще раз фильтры!», «Макияж и освещение», «Судя по всему, секрет красоты — ретушь», — писали в комментариях.

В апреле 51-летняя австралийка Джина Стюарт, которую называют «самой горячей бабушкой в мире», раскрыла секрет своей привлекательности. Женщина ведет блог в соцсетях, где демонстрирует откровенные фото в купальниках и нижнем белье. По словам инфлюэнсера, сохранять молодость кожи ей помогает ежедневный холодный душ и криотерапия.

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Полина Гераскина
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