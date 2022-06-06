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Врачи раскрыли действенные способы справиться с похмельем

Терапевт Гузель Лихтина: с похмельем справятся рассол, яичница и прогулка

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт клиники Biorise, специалист по внутривенной терапии Гузель Лихтина и терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева раскрыли действенные способы справиться с похмельем. О том, как вернуть себе хорошее самочувствие после обильного приема алкоголя с помощью рассола, яичницы, прогулки и не только, эксперты рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Врачи уточнили, что плохое самочувствие после употребления алкоголя во многом вызвано обезвоживанием и нарушением водно-солевого баланса в организме. «Алкоголь подавляет выработку антидиуретического гормона, регулирующего количество выводимой почками мочи. Под действием спиртного организм активно тратит жидкость и электролиты (соли), такие, как калий, натрий, хлор и другие. В результате возникает обезвоживание. Если же похмелье дополнительно сопровождается потливостью, рвотой, диареей, то человек теряет еще больше воды и электролитов, и обезвоживание усиливается», — рассказала Лихтина.

По словам Георгиевой, похмелье представляет собой целый «коктейль» из симптомов: головная боль, учащение сердцебиения, повышенная потливость, тошнота и рвота, сухость во рту, повышенное чувство жажды, слабость, упадок сил и настроения. Длиться такое состояние может до двух дней. Лихтина добавляет, что при употреблении алкоголя организм также теряет много глюкозы и витаминов группы В, также происходит повреждение печеночных клеток. Все это приводит к тому, что разные симптомы похмелья становятся еще заметнее.

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В первую очередь Лихтина призвала вернуть телу потерянную жидкость. Пить, отметила она, лучше всего не воду из-под крана, а обогащенные электролитами жидкости: растворы для регидратации «Регидрон», наваристые мясные бульоны, минеральные воды, спортивные напитки‑изотоники и рассол.

«На завтрак сделайте себе блюдо из белков и углеводов. Яичница, омлет, овсяная каша — восстановят силы и избавят печень от лишней нагрузки», — рекомендовала Георгиева. «При употреблении алкоголя также сильно снижается уровень сахара в крови. Самый быстрый и простой способ вернуть его уровень в норму — выпить стакан фруктового сока или сладкого чая», — добавила Лихтина.

Георгиева отметила, что помогает улучшению самочувствия контрастный пятиминутный душ. «Водная процедура приведет сосуды в тонус и нормализует кровообращение», — уточнила она. А после этого Лихтина рекомендовала пойти на улицу, так как во время прогулки улучшится кислородообеспечение тканей, а из организма быстрее выйдут продукты распада алкоголя.

Если состояние человека после употребления алкоголя совсем тяжелое, на помощь приходят врачи с капельницами, помогающие восстановлению поврежденных печеночных клеток, отметили эксперты.

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Вера Владзиевская
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