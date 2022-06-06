Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине арестовали имущество принадлежащего россиянам предприятия

Офис генпрокурора Украины сообщил об аресте имущества на $5,1 млн фирмы бизнесменов из РФ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

На Украине арестовали имущество принадлежащего российским бизнесменам предприятия. Общая стоимость арестованных активов составляет около 5,1 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

«Арестовано 26 единиц транспортной техники, земельный участок площадью пять гектаров и комплекс зданий общей площадью шесть тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное имущество принадлежит фирме, директором и учредителями которой являются россияне. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что предприятие занималось продажей сельскохозяйственной техники.

Ранее Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В поддержку указа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в стране разрешили по решению суда изымать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Все российские вузы исключили из Болонской системы
Обнародованы раскрывающие страх Гитлера перед одной болезнью письма
Россиянам рассказали о поступлении в вузы после выхода из Болонской системы
На рэпера Басту подали в суд и потребовали 4 миллиона рублей
Экономист оценил значение дефицита алмазов на мировую экономику
Украина не одобрила сделку о разблокировании судоходства в Черном море
Инфекционист рассказал о спасающей от рака печени вакцине
Билл Гейтс рассказал о своем компьютере
Спецназовцы Росгвардии уничтожили бойцов батальона «Кракен»
Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.