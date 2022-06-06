На Украине арестовали имущество принадлежащего россиянам предприятия

Офис генпрокурора Украины сообщил об аресте имущества на $5,1 млн фирмы бизнесменов из РФ

На Украине арестовали имущество принадлежащего российским бизнесменам предприятия. Общая стоимость арестованных активов составляет около 5,1 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

«Арестовано 26 единиц транспортной техники, земельный участок площадью пять гектаров и комплекс зданий общей площадью шесть тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное имущество принадлежит фирме, директором и учредителями которой являются россияне. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что предприятие занималось продажей сельскохозяйственной техники.

Ранее Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В поддержку указа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в стране разрешили по решению суда изымать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.