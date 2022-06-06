Госдеп прокомментировал новые санкции России против американских чиновников

Госдеп счел новые санкции России в отношении американских чиновников асимметричными

Госдепартамент США считает, что новые санкции России в отношении американских чиновников демонстрируют асимметричность между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Неда Прайса.

«Это подчеркивает асимметричность между нашими странами», — заявил Прайс на брифинге в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о расширении МИД РФ стоп-листа в отношении граждан США.

​​​Прайс заявил, что США являются банковским и финансовым центром мира, куда граждане различных стран ездят путешествовать и учиться. «Всегда есть асимметричность между тем, что делает Россия, и тем, что делают США с партнерами», — указал он.

Ранее стало известно, что МИД России расширил «стоп-лист» в отношении граждан США. Всего в нем числится 61 человек, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, глава Universal Pictures Питер Крамер, главы рейтинговых агентства Fitch и Moody’s Пол Тейлор и Роб Фаубер, руководитель инвесткомпании BlackRock Лоуренс Финк, глава биржи NASDAQ Адена Фридман и торговый представитель США Кэтрин Тай.

В конце мая сообщалось, что Россия закроет въезд на территорию страны на постоянной основе для более 900 американских граждан. Подобное решение было принято «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе национального "стоп-листа"».