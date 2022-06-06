Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России создадут базу телефонов

«Ъ»: ФСБ предложила Минцифры создать базу IMEI-кодов телефонов

Фото: Unsplash

Федеральная служба безопасности предложила Минцифры создать единую базу заводских кодов телефонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации двух источников «Ъ» в правительстве, ФСБ России предложила Минцифры создать централизованную базу IMEI-кодов, а также подготовить нормативно-правовые акты. Уточняется, что в ФСБ с ее помощью намерены «повысить эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий», чтобы пресекать противоправные действия с использованием смартфонов и телефонов.

Представители Минцифры подтвердили, что получили предложение от ФСБ. «Сейчас прорабатываются дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР и НИОКР (научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы — прим. "Ленты.ру")», — уточнили в организации.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

По словам опрошенных экспертов, новый список телефонов по IMEI позволит силовым структурам связывать устройство с его конкретным владельцем. Идеи создать подобную базу обсуждались в России с 2010-х годов. Как отметил гендиректор по науке Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) Алексей Захаров, есть возможность создания системы, при которой устройства, IMEI которых не включены в базу, можно было бы отключить от сотовой сети.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что идея блокировки ворованных смартфонов по IMEI обсуждалась и раньше, однако в настоящий момент она потеряла актуальность. По словам Кускова, силовики заинтересованы ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем, однако «сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта».

В ноябре 2021 года в Роскачестве рекомендовали устанавливать на смартфон пин-код или биометрический отпечаток, чтобы усложнить его использование после кражи. Также специалисты посоветовали переписать IMEI и серийный номер телефона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Зеленский посетил Лисичанск в Донбассе
Российские грузовые компании начали готовиться к банкротствам
С осужденного главы Коми и его подельников взыскано полтора миллиарда рублей
Вероятность отставки Бориса Джонсона с поста премьера оценили
Получено доказательство возникновения жизни из РНК
Жители восьми российских городов задумались о переезде в Испанию
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета
Стало известно о гибели на Украине немецкого наемника
Российский журналист рассказал о тысяче брошенных командованием морпехов ВСУ
Ставший мемом фильм «Морбиус» снова провалился в прокате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.