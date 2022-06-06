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Стало известно о гибели на Украине немецкого наемника

В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ходе российской специальной военной операции на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк», сообщает РИА Новости.

Как стало известно журналистам, погибший наемник, участвовавший в боях на стороне Украины — 39-летний житель земли Бранденбург по имени Бьорн. Его товарищ рассказал, что их часть была расположена у Харькова. С 31 мая, по его словам, в одной из деревень был расположен «наблюдательный пост», где находился Бьорн. Вскоре пост был обстрелян артиллерией, немец был тяжело ранен осколками и скончался на пути в полевой госпиталь. Товарищ добавил, что российские дроны регулярно совершали разведку в этом месте.

В Германии у «Танка», которого прозвали так за его физические данные, остались гражданская жена и ребенок.

По информации Tagesspiegel, посольство Германии пытается расследовать данный инцидент.

В марте сообщалось, что полиция Германии выявила граждан, пожелавших поучаствовать в боевых действиях на украинской территории. Им не позволили покинуть территорию страны.

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Антон Похиляк
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