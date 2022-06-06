Мелитополь стал временной столицей Запорожской области

Член ВГА Запорожской области Рогов назвал Мелитополь временной столицей региона

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что столицей освобожденной части региона стал город Мелитополь, сообщает РИА Новости.

Рогов назвал Мелитополь временной столицей региона и заявил, что он будет сохранять этот статус до освобождения города Запорожье.

«До освобождения города Запорожье временной столицей Запорожской области является Мелитополь. Во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики, он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром», — объяснил он.

По словам представителя власти Запорожской области, Бердянск служит морскими воротами региона, а Энергодар, где находится АЭС, — его ключевым энергетическим центром.

Ранее власти Запорожской области предложили переименовать Украину. По его мнению, страну следует назвать УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.