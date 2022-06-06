Попытка Китая спасти планету провалилась

Bloomberg: Китай перестал справляться с количеством получаемой «зеленой» энергии

Китай стал производить все больше экологически чистой энергии, внедряя новые солнечные и ветряные электростанции, однако этого оказалось намного больше, чем способна выдержать энергосистема. Тем самым КНР рискует провалить план по спасению планеты от последствий глобального потепления путем перехода на возобновляемые источники энергии (ВЭИ). Об этом сообщает Bloomberg.

В 2022 году Китай не успел потратить сгенерированную «зеленую» энергию. Около 10 процентов солнечной энергии в провинции Цинхай оказалось избыточным. Также 12 процентов энергии, произведенной ветряными турбинами во Внутренней Монголии, районе на севере КНР, и 11 процентов в Шэньси было израсходовано впустую. Коэффициент использования солнечной и ветряной энергии в провинции Ганьсу может упасть ниже 90 процентов в сравнении с 97 процентами за 2021 год, говорится в отчете Economic Information Daily.

При этом страна установила рекорд по приросту ветряных мощностей в 2020 году и солнечных — в 2021, и собирается увеличить эти показатели вдвое в 2022 году. В отличие от угля, избыточное количество которого можно оставлять про запас, ветряную и солнечную энергии нельзя сохранить до момента, когда она понадобится. Поэтому электропередачу от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приходится отключать, чтобы не допустить перегрузок энергосистемы. Это плохо для коммунальных служб, которым не платят за эту энергию, и плохо для окружающей среды, поскольку растраченная впустую чистая энергия могла бы сократить выбросы от сжигания угля.

С другой стороны, эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) именно Китаю пророчили господство в «зеленой» энергетике. В 2021 году КНР стала мировым лидером по внедрению ВЭИ, а к 2026 году страна достигнет 1200 гигаватт ветровой и солнечной мощности. Кроме Китая, основными драйверами роста зеленой энергетики станут страны Европы, а также США и Индия.