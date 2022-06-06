В России предложили ввести штрафы за утечку биометрических данных

В РФ предложили ввести административную ответственность за утечку биометрических данных

В Государственной Думе предложили ввести административную ответственность за нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических данных в единой биометрической системе, а также в других информационных системах идентификации. Об этом пишут «Известия».

Согласно законопроекту, речь идет о сборе и хранении данных, за противозаконные действия с которыми должностным лицам будет грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае если к обработке биометрической информации физлиц в финансовом секторе или госструктурах будет допущена организация без аккредитации, наказание будет более суровым. Для должностных лиц оно составит от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Минцифры России захотело ужесточить ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Ведомство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы в зависимости от должности или отправиться в тюрьму.