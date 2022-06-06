Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили ввести штрафы за утечку биометрических данных

В РФ предложили ввести административную ответственность за утечку биометрических данных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Государственной Думе предложили ввести административную ответственность за нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических данных в единой биометрической системе, а также в других информационных системах идентификации. Об этом пишут «Известия».

Согласно законопроекту, речь идет о сборе и хранении данных, за противозаконные действия с которыми должностным лицам будет грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае если к обработке биометрической информации физлиц в финансовом секторе или госструктурах будет допущена организация без аккредитации, наказание будет более суровым. Для должностных лиц оно составит от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Минцифры России захотело ужесточить ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Ведомство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы в зависимости от должности или отправиться в тюрьму.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на закрытие неба на пути в Сербию для самолета Лаврова
Тренер Волкова назвал желаемого соперника для россиянина в UFC
В посольство Франции в Москве прислали кости и бахилы из Крыма
Макс Корж отменил выступления в российских городах
Посольство США в России «переименовало» Пушкина
Собиравшегося убить одногруппников студента отправили на принудительное лечение
61-летняя Джулианна Мур появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Посла России вызвали в МИД Италии из-за обвинений СМИ в антироссийской кампании
TikTok восстановил аккаунт «Sputnik Молдова»
Невеста выгнала с торжества пришедшую в свадебном платье подругу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.