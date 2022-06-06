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Экономист оценила вероятность дефолта в России из-за санкций Запада

Доцент РЭУ Воронкова заявила, что дефолт в России из-за санкций Запада будет ненастоящим

Фото: Unsplash

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что искусственные ограничения на проведение платежей с зарубежными контрагентами, которые приняли в рамках санкций Запада, угрожают дефолтом. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Экономист объяснила, что дефолт объявляет само государство, когда не может выполнять свои финансовые обязательства. Однако у России есть все нужные для этого ресурсы, поскольку ее международные резервы покрывают объемы государственного и консолидированного долга. Воронкова оценила вероятность дефолта в России и заявила, что если он будет, то только ненастоящим.

«Однако важно считаться с тем, что перспективы развития российского рынка в большой степени определяются настроениями экономических агентов», — отметила она.

Воронкова призвала российские власти сфокусироваться на проблеме рыночной неопределенности, меняющей индикатор потребительского спроса.

Время роста


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Марина Совина
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