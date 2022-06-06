В Подмосковье дети обокрали магазин игрушек

Трое детей обокрали магазин игрушек в подмосковном Дмитрове

В подмосковном городе Дмитров трое детей обокрали расположенный в торговом центре магазин игрушек. Об этом со ссылкой на полицию области пишут «Известия».

По данным правоохранителей, инцидент произошел 4 июня по адресу улица Загорская, 22. Двое несовершеннолетних открыли окно в «Детский мир» и стали выкидывать оттуда игрушки. Третий мальчик ловил их на улице.

Двое детей с места кражи убежали, одного удалось задержать.

Зимой 2021 года в Санкт-Петербурге две россиянки замаскировались под матерей и обокрали сетевой магазин спортивных товаров более чем на полтора миллиона рублей. Украденный инвентарь они складывали в пустую детскую коляску.